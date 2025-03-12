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Новости > ЕС объявил об ответных мерах на тарифную войну Трампа

ЕС объявил об ответных мерах на тарифную войну Трампа

Агата Кловская
12.03.25 14:33
173
ЕС объявил об ответных мерах на тарифную войну Трампа

Европейский Союз принял контрмеры против новых тарифов США на металлы. Брюссель ведет собственные пошлины на американские товары стоимостью 26 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Объявление было сделано 12 марта через несколько часов после того, как администрация США ввела 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия в ходе масштабной эскалации торговой войны между двумя давними союзниками. ЕС немедленно начнет консультации с государствами-членами, а принятие пошлин ожидается в середине апреля.

«Европейский Союз должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес. Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильны, но пропорциональны», — заявила в своем заявлении президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС нацелится на американскую стальную и алюминиевую продукцию, а также текстиль, сельскохозяйственную продукцию и бытовую технику. Согласно заявлению, ЕС также нанесет удар по товарам, ставшим предметом его предыдущей торговой войны с Трампом, таким как лодки, бурбон и мотоциклы.

Кроме того, Трамп объявил о введении пошлин с начала апреля на определенные товары, включая европейские автомобили.

Глава торговли ЕС Марош Шефчович отправился в Вашингтон в прошлом месяце, чтобы попытаться найти дружественное решение с высокопоставленными членами команды Трампа, включая министра торговли США Говарда Лютника. Он предложил снизить пошлины на промышленные товары, включая автомобили, что является одним из давних требований Трампа, и увеличить импорт США сжиженного природного газа и оборонных товаров.

«Администрация США, похоже, не намерена заключать сделку», — заявил Шефчович 10 марта.

«Поскольку США следят за своими интересами, то же делает и ЕС», — сказал он, добавив, что блок «всегда будет защищать европейские предприятия, рабочих и потребителей от неоправданных тарифов, потому что мы знаем, что они не ожидают от нас меньшего».

Ранее Брюссель заявлял, что ответит на любые действия США быстро и пропорционально, и в течение нескольких месяцев работал над различными списками товаров, подлежащих санкциям, включая политически чувствительные продукты из определенных округов США, которые нанесут больший экономический ущерб экономике США, чем европейской.

Напомним, Трамп не собирается ослаблять пошлины.

Тэги: Евросоюз, Дональд Трамп, пошлины

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