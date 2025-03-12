В Кремле не исключили переговоры Трампа с Путиным

Россия изучает заявления, которые были сделаны по итогам вчерашней встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Не исключаются переговоры диктатора Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков во время брифинга, которого цитирует Meduza.

«Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам встречи. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде. Мы исходим из того, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник по национальной безопасности Майкл Уолц по разным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях», — заявил Песков.

По словам представителя президента России, также не исключается, что может возникнуть вопрос телефонного разговора на «высшем уровне». Если же соответствующая потребность возникнет — она будет быстро организована.

Напомним, Трамп пообещал скоро поговорить с Путиным об Украине.