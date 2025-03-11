Американцы разгадали парадокс щекотки

Эксперты из Стэнфордского университета в США разгадали секрет щекотки. Появились данные их отчета.

Специалисты узнали, почему люди не смеются, когда сами себя щекочут.

Дело в том, что мозг менее активно реагирует на прикосновения, которые человек производит сам, а также предугадывает результат таких действий.

Добавляется, что наш мозг уже знает об ожидаемом, предсказуемом ощущении щекотки и преуменьшает его.

Сообщается: «Каждый раз, когда вы совершаете какое-либо действие, первичная моторная кора – часть мозга, отвечающая за передачу сообщения, отправляет копию команды – эфферентную копию – во многие другие области, чтобы подготовиться к сенсорной информации, которая вот-вот поступит».

Информируется, что при этом копии сигналов одновременно посылаются в соматосенсорную кору, которая обрабатывает поступающую сенсорную информацию, и в зрительную кору, отвечающую, соответственно, за восприятие визуальных сигналов, что дает возможность телу заранее подготовиться к прикосновению.

Также указывается, что люди воспринимают собственные прикосновения менее интенсивно, чем внешние. Данный эффект связан не с особенностями психологии – нейровизуализация мозга подтверждает, что орган слабее реагирует на ощущения, которые генерирует тело человека самостоятельно.

Ранее немцы узнали о щекотке кое-что пикантное.