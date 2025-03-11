Эксперт назвал худшую позу для сна

Эксперт по сну Джеймс Уилсон поведал кое-что интересное. По его словам, худшей позой для сна является лежание на спине.

Было сказано, что подобный сон негативно влияет на позвоночник, шею, бедра, колени и внутренние органы.

Добавляется, что данная поза во время сна может вызвать травмы, смещение позвонков, перенапряжение шеи, а также снизить качество и продолжительность сна.

Он рекомендует как альтернативу спать на боку, подложив подушку между ног.

Указывается при этом, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом лучше спать на левом боку, а не на правом. Подобная поза предотвращает попадание содержимого желудка в пищевод, снижая риск кислотного рефлюкса.

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