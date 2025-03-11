Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 887 620 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 11 марта.

Сообщается, что были ликвидированы уже 887 620 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 303 танка, 21 423 боевые бронированные машины, 24 346 артиллерийских систем, 1 313 РСЗО, 1 103 средства ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 801 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 121 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 40 205 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 775 единиц специальной техники.

Ранее в Украине возросло количество неуплаченных штрафов ТЦК.