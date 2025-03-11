Кремль заявил о «реставрации» отношений с США

Россия и США начали «реставрацию» двусторонних отношений, но находятся на начальном этапе. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 10 марта.

«Мы находимся на начальной стадии пути по реставрации наших двусторонних отношений. Путь будет достаточно длинный, трудный, но по крайней мере два президента (президент США и нынешний правитель РФ) выразили политическую волю в этом направлении», — заявил он.

Несмотря на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели лишь один телефонный разговор, он был «достаточно конструктивным для того, чтобы быть в диалоге и решать проблемы», отметил представитель Кремля.

Вместе с тем он опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах провести встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии на этой неделе.

«Нет, не могу (подтвердить). Это не так», — сказал Песков.

Напомним, Трамп заявил о «жесткой позиции» в отношении России.