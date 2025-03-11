Выявлено необычное свойство воды

Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выявили новое необычное свойство воды. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что при высоком давлении и низкой температуре жидкая вода может разделяться на две фазы с разной плотностью.

По их словам, данное открытие подтверждает теорию, предложенную в 1992-м году, но до сих пор не проверенную экспериментально.

Напоминается, что вода представляет собой одно из немногих веществ, способных существовать одновременно в трех агрегатных состояниях: в виде льда, жидкости и пара. Ее твердая форма менее плотная, чем жидкая, что позволяет льду плавать на поверхности воды.

Сообщается, что совершенное исследование добавляет еще одно уникальное свойство: при температуре минус 75 градусов и давлении в 1250 атмосфер вода перестает быть однородной жидкостью и разделяется на две различные фазы – одну с высокой плотностью и одну с низкой.

В ходе эксперимента ученые использовали сложное компьютерное моделирование, основанное на методах машинного обучения и квантовой механики.

Американцы применили модель MB-pol, которая дает возможность анализировать взаимодействия молекул воды на самом глубоком уровне.

Поясняется, что она работает по принципу: поведение человека меняется в зависимости от окружения – также и молекулы воды по-разному ведут себя в зависимости от соседних частиц.

В итоге, при помощи мощных суперкомпьютеров, таких как Expanse в Сан-Диего, удалось провести вычисления, которые длились почти два года.

Сказано: «Хотя воссоздать этот эффект в лаборатории пока сложно, мы надеемся, что в будущем появятся способы экспериментально подтвердить эту теорию».

Так, отмечается, что одним из возможных решений может стать технология нанокапель, где небольшие капли воды создают внутри себя высокое давление за счет поверхностного натяжения.

Понимание этого явления может привести к созданию новых материалов с регулируемой плотностью, которые смогут, например, поглощать загрязнители или использоваться в технологиях опреснения воды.

Резюмируется: «Мы очень ждем, когда экспериментаторы проверят наши расчеты на практике. Если гипотезы подтвердятся, это изменит наше представление о воде».

Ранее мы писали, что площадь морского льда в мире максимально сократилась.