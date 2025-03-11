Трамп не собирается ослаблять пошлины, — министр торговли США

Президент США Дональд Трамп не ослабит таможенное давление на Мексику, Канаду и Китай. Об этом сообщает Reuters.

Трамп отметил, что новые пошлины — часть стратегии, направленной на возвращение богатства в Америку, и хотя это может вызвать временные трудности, в долгосрочной перспективе это должно принести пользу.

В то же время министр торговли США Говард Латник заверил, что рецессии не будет, хотя тарифы приведут к повышению цен на некоторые импортные товары. Однако американские продукты, по его мнению, станут дешевле.

Он заверил, что Трамп не намерен отступать от своих тарифных решений, особенно по вопросу борьбы с потоком фентаниловых препаратов и химикатов из Мексики и Канады. И хотя некоторые импортные товары были освобождены от тарифов на месяц, окончательное решение по их продлению или отмене будет принято только после того, как США увидят реальные результаты в борьбе с фентанилом.

Напомним, Трамп угрожает удвоить торговые пошлины для Канады.