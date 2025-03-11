Ученые поведали о пользе лесных прогулок для бывших военных

Эксперты из Государственной медицинской школы в Вустере (Великобритания) рассказали о пользе лесных прогулок. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое времяпрепровождение способно облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройства.

В ходе опыта специалисты следили за девятнадцатью ветеранами войны из США с ПТСР или его симптомами.

Добровольцы гуляли в лесу, ухаживали за животными в центре реабилитации, наблюдали за птицами и посещали заповедники.

Сообщается, что такие активности снизили тревожность и улучшили психологическое состояние ветеранов.

Информируется также, что после почти четырех месяцев эксперимента им также подарили кормушки для птиц, чтобы они могли поддерживать связь с природой и после завершения исследования.

Выяснилось, что наибольший эффект на эмоциональное состояние оказало прямое взаимодействие с дикими животными. Так, к примеру, ветераны отмечали особую связь, когда животные сами выбирали контакт с ними.

Ученые говорят: «У животных своя воля. Они думают и действуют по-своему. Если они тебя выбирают, это чувство настоящей связи с природой».

Отмечается, что некоторые обнаруживали сходство между собой и животными: одна женщина, кормя детеныша белки, пошутила, что он, возможно, ее родственник.

Уверяется, что подобные программы помогают не только психологическому восстановлению людей, но и повышают осведомленность о защите окружающей среды.

Говорится: «Ветераны, столкнувшиеся с потерями и страданиями, могут находить исцеление, помогая животным, которые тоже пережили трудности».

Ранее ученые поведали о пикантной пользе быстрой ходьбы для мужчин.