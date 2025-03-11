Ученые поведали о пользе лесных прогулок для бывших военных

Эксперты из Государственной медицинской школы в Вустере (Великобритания) рассказали о пользе лесных прогулок. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что такое времяпрепровождение способно облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройства.
В ходе опыта специалисты следили за девятнадцатью ветеранами войны из США с ПТСР или его симптомами.
Добровольцы гуляли в лесу, ухаживали за животными в центре реабилитации, наблюдали за птицами и посещали заповедники.
Сообщается, что такие активности снизили тревожность и улучшили психологическое состояние ветеранов.
Информируется также, что после почти четырех месяцев эксперимента им также подарили кормушки для птиц, чтобы они могли поддерживать связь с природой и после завершения исследования.
Выяснилось, что наибольший эффект на эмоциональное состояние оказало прямое взаимодействие с дикими животными. Так, к примеру, ветераны отмечали особую связь, когда животные сами выбирали контакт с ними.
Ученые говорят: «У животных своя воля. Они думают и действуют по-своему. Если они тебя выбирают, это чувство настоящей связи с природой».
Отмечается, что некоторые обнаруживали сходство между собой и животными: одна женщина, кормя детеныша белки, пошутила, что он, возможно, ее родственник.
Уверяется, что подобные программы помогают не только психологическому восстановлению людей, но и повышают осведомленность о защите окружающей среды.
Говорится: «Ветераны, столкнувшиеся с потерями и страданиями, могут находить исцеление, помогая животным, которые тоже пережили трудности».
Ранее ученые поведали о пикантной пользе быстрой ходьбы для мужчин.