В Украине стартовало завершение отопительного сезона

В Украине началось завершение отопительного сезона. Первым стал Херсон.

Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По словам чиновника, уже в среду, 12 марта, в Херсонской городской территориальной громаде завершается отопительный сезон для объектов социально-культурной сферы и потребителей тепловой энергии от централизованного отопления.

Говорится также о том, что завершение отопительного сезона для других потребителей тепла, в частности жителей домов с индивидуальными системами отопления, состоится 30 апреля.

Указывается при этом, что до 15 апреля должны быть разработаны и представлены на согласование планы мероприятий для подготовки объектов теплоснабжения к следующему осенне-зимнему периоду 2025-2026-х годов с учетом опыта текущего отопительного сезона.

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