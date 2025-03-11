Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Переговоры в Саудовской Аравии могут стать последним шансом для Украины, — The Economist

Переговоры в Саудовской Аравии могут стать последним шансом для Украины, — The Economist

Агата Кловская
10.03.25 14:36
351
Переговоры в Саудовской Аравии могут стать последним шансом для Украины, — The Economist

Соединенные Штаты и Украина готовятся к напряженным переговорам в Джидде (Саудовская Аравия), которые состоятся через десять дней после эмоциональной сцены в Овальном кабинете, когда Украина почувствовала на себе гнев Дональда Трампа, пишет The Economist.

Наступает момент истины: станут ли переговоры в Джидде 11 марта началом урегулирования, или же еще одним этапом дипломатического давления? Американская сторона заявляет, что главной целью встречи является создание «основ для мирного соглашения и начального прекращения огня».

В то же время в Киеве опасаются, что это может быть тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России. Тем более, что встреча происходит в условиях усиленного военного давления со стороны Москвы: украинские города подвергаются обстрелам беспилотниками и ракетами, а российские и северокорейские войска продолжают наступательные действия в Курской области анклаве внутри России, захваченном Украиной в прошлом году.

В переговорах принимают участие влиятельные представители обеих сторон. Американскую делегацию возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Волц, однако ключевую роль может сыграть Стив Уиткофф — доверенное лицо Трампа, который недавно встречался с Владимиром Путиным. С украинской стороны переговоры возглавит Андрей Ермак, ближайший советник Владимира Зеленского, вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой, министром обороны Рустемом Умеровым и военным помощником Павлом Палисой. Однако у Трампа скептически относятся к Ермаку, что может осложнить диалог. При этом Зеленский в это время будет находиться в Эр-Рияде, что Киев объясняет случайным стечением обстоятельств.

Украина координирует свои переговорные позиции с Францией и Великобританией, которые выступают посредниками между Белым домом и Киевом. Одна из ключевых целей — заключение соглашения о совместной разработке полезных ископаемых с США. Также 7 марта Зеленский предложил прекращение огня в воздухе и на море, чтобы заставить Россию отвечать на эти инициативы. Западные чиновники надеются, что такие шаги создадут впечатление, что Киев готов к сотрудничеству с администрацией Трампа. Если же Москва отвергнет эти предложения, Вашингтон будет вынужден действовать более жестко в отношении Путина. Однако непонятно, какие именно условия Трамп готов выдвинуть в Саудовской Аравии.

Украина будет настаивать, что любое соглашение, которое ограничивает ее право на перевооружение, признает оккупированные территории российскими или вмешивается во внутренние дела страны (например, через требование проведения выборов во время военного положения), является неприемлемым.

Кроме того, Киев может продолжить требовать гарантий безопасности от США, хотя пока Вашингтон не демонстрирует готовности к таким обязательствам. Великобритания и Франция предлагают, чтобы США оказали поддержку европейским миротворцам в случае прекращения огня, но пока никаких конкретных обещаний не было. Более того, на прошлой неделе США ограничили обмен разведданными с Украиной, что еще больше усложняет ее военное положение.

Чего хочет Россия? Некоторые источники утверждают, что Путин может согласиться на перемирие при определенных условиях. Однако другие эксперты считают это дипломатическим маневром. По словам высокопоставленного источника, близкого к Кремлю, Москва требует от Киева провозглашения нейтралитета и отказа от иностранных миротворцев.

Такой сценарий для Украины неприемлем, по крайней мере, до начала полноценных переговоров. Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, убежден, что Россия отвергнет любое перемирие: «Они скажут: мы не можем на это согласиться, а давайте сделаем что-то другое. Путин достаточно умен, чтобы просто не сказать «нет».

Украинский дипломат добавил, что США и Россия применяют тактику постепенного выдвижения требований, заставляя Киев постепенно идти на уступки.

Напомним, делегация США попробует выяснить, готов ли Киев к уступкам РФ.

Тэги: США, Украина, переговоры, Саудовская Аравия

Комментарии

Статьи

08.03.25 19:10

Карл III не имеет прав на английский престол?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.03.25 08:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 887 620 солдат

11.03.25 08:03

Площадь морского льда в мире максимально сократилась

11.03.25 07:56

Ученые поведали о пользе лесных прогулок для бывших военных

10.03.25 16:42

Премьер Гренландии совершил еще один «наезд» на Трампа

10.03.25 16:34

Обнаружена еще одна польза аспирина

10.03.25 16:16

Кремль заявил о «реставрации» отношений с США

10.03.25 15:51

Трамп не собирается ослаблять пошлины, — министр торговли США

10.03.25 15:10

В Украине стартовало завершение отопительного сезона

10.03.25 13:35

В Украине возросло количество неуплаченных штрафов ТЦК

10.03.25 12:17

Трамп не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых, — NBC News

10.03.25 10:37

СМИ узнали предложения Киева на переговорах с США

10.03.25 09:45

США «почти» возобновили передачу разведданных Киеву, — Трамп

07.03.25 13:39

ЕС выделит Украине дополнительные 15 млрд евро

07.03.25 10:47

Зеленский предложил «шаги к миру»

07.03.25 09:46

И Украине, и России придется идти на сделку, у них нет выбора, — Трамп

07.03.25 09:43

Россия нанесла массированный ракетный удар по энергетической и газовой инфраструктуре

07.03.25 09:30

Зеленский анонсировал важную встречу Украины и США

06.03.25 15:53

Россия хочет заявить права на всю Херсонщину до начала мирных переговоров, — The Guardian

06.03.25 13:16

Европейские лидеры стремятся «за несколько дней» создать мирный план для Украины, — Reuters

06.03.25 16:05

Фицо отказался помогать Украине во время войны

07.03.25 16:50

Японцы развенчали популярный миф о кофе

04.03.25 15:17

ЕС обещает найти замену Starlink для Украины

05.03.25 13:14

В ЕС планируют рассмотреть трибунал для Путина за преступления войны

04.03.25 16:27

Найден необычный способ победить алкоголизм

06.03.25 15:53

Россия хочет заявить права на всю Херсонщину до начала мирных переговоров, — The Guardian

05.03.25 16:32

Немцы рассказали о неожиданном вреде сигарет

04.03.25 16:18

Ученые напугали мир новой жуткой эпидемией

04.03.25 13:15

Шмыгаль высказался о сотрудничестве с США

06.03.25 13:16

Европейские лидеры стремятся «за несколько дней» создать мирный план для Украины, — Reuters

Фото и Видео
В США самолет едва не упал на дом престарелых
В США самолет едва не упал на дом престарелых
В США самолет едва не упал на дом престарелых
В США самолет едва не упал на дом престарелых
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди