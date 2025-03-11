Премьер Гренландии совершил еще один «наезд» на Трампа

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде вновь наехал на президента США Дональда Трампа. Ответил на его претензии на остров.

Политик сказал: «Меня очень беспокоит то, что происходит в мире прямо сейчас: неустойчивый по многим направлениям мировой порядок и, пожалуй, президент США, который не отвечает за свои действия, заставляя людей чувствовать себя небезопасно».

Глава правительства добавил: «Мы заслуживаем, чтобы к нам относились с уважением, и, мне кажется, что американский президент не поступал так с тех пор, как вступил в должность».

Кроме этого, по его словам, следствием недавних действий Дональда Трампа станет и то, что Гренландия в долгосрочной перспективе не будет так близка с США, как люди, возможно, хотели этого раньше.

Ранее премьер Гренландии жестко ответил Трампу.