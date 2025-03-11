В Украине возросло количество неуплаченных штрафов ТЦК

Просроченные и неуплаченные штрафы от ТЦК стали причиной открытия 9 658 производств по всей Украине. Речь идет о показателях с начала этого года. Это чуть меньше чем за весь 2023 год — 10 541 производства. Об этом свидетельствуют данные «Опендатабот», опубликованные в Telegram.

Украинцы не спешат платить штрафы: 23% производств, открытых в 2023 году, до сих пор не уплачены.

Среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.

Наиболее активно штрафуют украинцев в таких регионах:

— Днепропетровщина — 1 053 производств;

— Киев — 1 003;

— Полтавщина — 916.

Практически половину от просроченных штрафов в этом году выписали украинцам в возрасте 25-35 лет.

Напомним, в ТЦК объяснили, что ждет украинцев за неявку по повестке.