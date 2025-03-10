Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 886 320 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 10 марта.

Сообщается, что были ликвидированы уже 886 320 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 292 танка, 21 400 боевых бронированных машин, 24 271 артиллерийская система, 1 311 РСЗО, 1 102 средства ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 603 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 120 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 40 071 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 773 единицы специальной техники.

Ранее Зеленский анонсировал важную встречу Украины и США.