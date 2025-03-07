Все страны ЕС согласовали план перевооружения Европы

План перевооружения Европы, недавно представленный президентом Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, согласовали все 27 стран-членов ЕС. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Лидеры всех стран-членов ЕС во время встречи на саммите в Брюсселе в четверг, 6 марта, дали «зеленый свет» плану Европейской комиссии по укреплению обороны Европы.

План предусматривает мобилизацию 800 млрд. евро и включает кредитование на 150 млрд. для оборонных нужд.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что срочно нужно перевооружить Европу.