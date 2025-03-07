ЕС выделит Украине дополнительные 15 млрд евро

Несколько государств-членов Евросоюза объявили об обязательстве выделить до 15 млрд евро дополнительной помощи Украине. Об этом после завершения саммита безопасности ЕС в четверг, 6 марта, заявил журналистам президент Европейского Совета Антониу Кошта, передает Европейская правда.

Он отметил, что государства ЕС могут немедленно увеличить свою поддержку Украины благодаря инициативам по увеличению фискального пространства и новые обязательства составляют уже около 15 млрд евро.

Кошта добавил, что сейчас члены ЕС обязались увеличить поддержку Украины.

«Государства-члены могут немедленно увеличить свою поддержку благодаря увеличенному фискальному пространству. Несколько государств-членов уже объявили о своих обязательствах выделить до 15 миллиардов евро», — сообщил президент Евросовета.

По его словам, Европейский совет также «поручил Совету ЕС безотлагательно поработать над дальнейшими инициативами, направленными на удовлетворение неотложных военных и оборонных потребностей Украины».

«В то же время мы готовимся поддержать Украину, когда она решит начать переговоры, чтобы помочь ей достичь положительного результата. Это означает справедливый и продолжительный мир», — сказал Кошта.

Напомним, ЕС весь год будет предоставлять Украине ежемесячно по 1,5 миллиарда евро помощи.