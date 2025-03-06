Туск призвал Европу вооружаться

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал резонансное заявление. Оно прозвучало накануне саммита ЕС.

Политик сказал: «Главные вызовы сейчас для нас – это война в Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений».

Чиновник добавил: «Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений. Уверен, нам это удастся».

Резюмируется: «Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться. Сегодня нужно будет начать этот процесс. Поводов для оптимизма нет и ситуация очень сложная».

Ранее Туск неоднозначно высказался о Трампе.