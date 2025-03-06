Оружие, на которое США тратят миллиарды, становится неактуальным, — NYT

Остановка американской военной помощи может стать проблемой, но не катастрофой для Киева. Использование дронов становится все более разнообразным и специализированным, меняя сам характер боевых действий, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что обе стороны постоянно наращивают собственное производство беспилотников, которое уже измеряется миллионами единиц в год. Это сопоставимо с количеством артиллерийских снарядов за тот же период.

Хотя украинские военные признают, что дроны пока еще не способны полностью заменить собой артиллерию, они уже кардинально изменили боевые тактики на фронте.

«Эта война является смесью Первой и Третьей мировых войн — какой может быть война в будущем», — сказал французский адмирал Пьер Вандье.

Скорость прогресса поразила даже внимательных наблюдателей войны, заставив многих переосмыслить жизнеспособность оружия, которое стоит миллионы долларов, на поле боя, где его можно уничтожить беспилотником, который стоит несколько сотен долларов.

И этот процесс продолжается, постоянно порождая новые и более гротескные способы использования беспилотников. Сегодня дроны уже используются для противостояния другим дронам.

Беспилотники, вооруженные дробовиками, теперь сбивают другие беспилотники. Зенитные дроны-камикадзе теперь охотятся на разведывательных дроны и ударные дроны большого радиуса действия. Большие БПЛА используются как летающие дрононосцы, переносящие рои маленьких дронов, увеличивая расстояние, на которое те могут летать.

В декабре 13-я бригада Национальной гвардии Украины осуществила, по словам украинских военных, первый полностью роботизированный общевойсковой штурм в боевых условиях.

«Беспилотники показывают, что тот, кто быстрее адаптируется, выигрывает войну», — говорят украинские военные.

Обе стороны используют дроны большого радиуса действия для осуществления ударов глубоко в тыл друг друга. В одном таком налете могут участвовать сразу сотни аппаратов.

Ну и конечно, нельзя не вспомнить беспрецедентный успех Украины на море, где морские дроны зачистили акваторию от российского флота.

Как отмечает NYT, три года полномасштабной войны в Украине заставили многих западных аналитиков и национальных лидеров переосмыслить старые подходы к военному планированию, учитывая вызовы, которые стоят перед миром. В частности, в контексте ситуации вокруг Тайваня.

Напомним, Украина начала сбивать «шахеды» FPV-дронами.