Европа готовится к новой волне беженцев из Украины

В Европе полагают, что могут столкнуться с новой волной беженцев из Украины. Как пишет Politico, причиной этого может стать отказ США дальше помогать Украине.

«Если Путин усилит эту войну еще больше и американская поддержка исчезнет, ​​то это приведет к большему количеству беженцев из Украины. Нам нужно обязательное распределение украинских беженцев по всему ЕС в соответствии со справедливым механизмом», — заявила журналистам в среду министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Она напомнила, что большинство украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия. По словам Фезер, в случае новой, большей волны «это придется изменить».

Отметим, большинство бежавших от войны украинцев получили в ЕС статус временной защиты. Это положение ЕС, которое впервые было применено к украинским беженцам. Это означает, что украинцы имеют право работать, жить и учиться в принимающей стране.

Напомним, США преподнесли неприятный сюрприз украинским беженцам.