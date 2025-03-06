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Новости > Ученые узнали, когда во Вселенной появилась вода

Ученые узнали, когда во Вселенной появилась вода

Александр Панько
06.03.25 14:58
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Ученые узнали, когда во Вселенной появилась вода

Эксперты из Портсмутского университета в Великобритании в сотрудничестве с коллегами из ОАЭ выяснили, когда во Вселенной появилась вода. Опубликованы данные их отчета.

В нем сказано о том, что она образовалась лишь через сто-двести миллионов лет после Большого взрыва.

Отмечается: «Вода состоит из водорода и кислорода. Водород появился сразу после Большого взрыва, а кислород образовался позже в результате ядерных реакций внутри звезд и взрывов сверхновых».

Добавляется, что до недавних пор было загадкой, когда именно эти элементы объединились, чтобы создать воду.

В ходе опыта специалисты использовали компьютерные модели для изучения двух типов сверхновых – звезд в тринадцать и двести раз массивнее Солнца соответственно.

Сообщается, что в результате взрывов этих светил образовалось огромное количество кислорода.

Указывается, что по мере охлаждения газообразного кислорода и его смешивания с водородом в плотных сгустках материала начала формироваться вода.

Исследователи рассказали, что в первой модели (звезда массой тринадцати солнечных) вода образовалась в количестве, эквивалентном от одной стомиллионной до одной миллионной массы Солнца, через тридцать-девяносто миллионов лет после взрыва.

В то же время, во второй модели (звезда массой двухсот солнечных) количество воды достигло 0,001 массы Солнца лишь за три миллиона лет.

Выдвинута версия, что если вода смогла пережить процесс формирования первых галактик, она могла участвовать в создании планет миллиарды лет назад.

Резюмируется, что данное открытие меняет наше понимание того, как и когда вода появилась во Вселенной, и подчеркивает ее возможную роль в зарождении жизни.

Ранее эксперты попытались установить форму Вселенной.

Тэги: ученые, вода, мир, космос, наука

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