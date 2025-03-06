В ЕС обсудят размещение войск в Украине, — СМИ

Лидеры государств Европы начнут предметную работу над формулировкой концепции гарантий безопасности от ЕС для Украины после предполагаемого завершения военных действий. Гарантии будут предусматривать размещение европейских военных на украинской территории. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на чиновника ЕС, осведомленного о подготовке повестки дня саммита ЕС, который состоится завтра в Брюсселе.

«В ходе этого заседания Европейского совета начнется предметная работа по гарантиям безопасности от ЕС для Украины, которая предусматривает планирование возможного размещения военных миссий на территории Украины», — заявил чиновник.

Он сообщил, что на данный момент «дискутирования по поводу этого вопроса еще не было», лишь некоторые государства ЕС выражали публично свое желание или нежелание отправить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности.

«Как предполагается, на саммите еще больше государств могут выразить свою поддержку этой инициативе», — добавил чиновник.

При этом он констатировал, что конкретное решение о размещении войск государств ЕС в Украине не может быть принято до того, как станет понятен формат мирного урегулирования.

Также чиновник напомнил, что первым шагом к предоставлению гарантий безопасности Украине Евросоюз рассматривает «поддержку Вооруженных сил Украины посредством усиления украинской армии, чтобы в случае нового витка агрессии они были способны защитить себя».

Напомним, Франция соберет глав штабов стран, готовых отправить контингент в Украину.