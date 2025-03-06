Макрон назвал Россию «угрозой для всей Европы»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации 5 марта заявил, что современная Россия стала угрозой для всей Европы, включая Францию, и не видит причин верить, что она остановилась бы на Украине. По его словам, безопасность и благополучие европейских граждан стали более неуверенными. Об этом сообщает Европейская Правда.

«Нужно это сказать: мы входим в новую эру», — заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что Россия уже предоставила своей войне против Украины очертания войны глобального масштаба, привлекая военных из КНДР и иранское оружие, в то же время помогая Пхеньяну и Тегерану.

Кроме того, Россия не гнушается убийствами оппонентов Кремля на территории Европы, вмешивается в выборы, устраивает кибератаки, пытается манипулировать общественным мнением из-за распространения лжи в соцсетях и «проверяет границы дозволенного в воздухе, море, в космосе и за нашими экранами устройств».

Макрон также привел данные об амбициозных планах российского руководства к 2030 году.

«Кто в этом контексте может поверить, что Россия остановится в Украине? Россия стала...угрозой для Франции и для Европы. Мне очень досадно, что это так. Убежден, когда-то в будущем на нашем континенте наступит мир и Россия снова будет мирно настроенной. Но ситуация, которую я вам изображаю — это реальность, и мы должны на это реагировать», — подчеркнул Макрон.

Он продолжил, что при этой ситуации «оставаться в роли наблюдателя — безумие» и Франции придется принимать серьезные решения о помощи Украине и безопасности своих граждан и Европы в целом.

Напомним, Франция соберет глав штабов стран, готовых отправить контингент в Украину.