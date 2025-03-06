Министр обороны Польши рассказал о помощи Украине во время войны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел переговоры с главой оборонного ведомства нашей страны Рустемом Умеровым. Обещает продолжать помощь.

Чиновник сказал: «Мы поддерживаем Украину. Это важный для нас вопрос. Нужно помогать. И Польша продолжает помогать».

Он добавил: «Мы продолжаем логистическое обеспечение через хаб в Ясенке, обучаем солдат. Польша лидер в обучении солдат. 28 тысяч солдат уже почти обучены на территории Польши».

Поляк отметил: «Уже начинается поставка 36-го пакета помощи на около 200 миллионов евро».

Ранее премьер Нидерландов пообещал Украине крупный пакет помощи.