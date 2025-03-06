Запасы ракет для Patriot в Украине могут закончиться через несколько недель, — CNN

Американские системы ПВО Patriot — единственный способ защититься от российских баллистических ракет для Украины. Но с приостановкой военных поставок от США запас боеприпасов может очень быстро кончиться. Об этом сообщает CNN.

По словам издания, после приостановления поставок вооружения из США самый большой вызов для Украины — это потенциальная потеря зенитных ракетных комплексов Patriot, которые пока не имеют замены. Украинские военные рассказали CNN, что их главное беспокойство — не сокращение помощи на фронте, а отсутствие ракет Patriot, которые защищают их семьи и близких в городах.

Неизвестно, сколько ракет осталось в украинских арсеналах и ожидаются ли новые поставки из США, пишет CNN. Однако украинский чиновник сообщил изданию, что запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться через несколько недель.

Украинские военные на передовой также назвали Patriot ключевым элементом обороны, который Украина не может себе позволить потерять.

Системы Patriot являются «вершиной» военной помощи США Украине и играют ключевую роль в системе противовоздушной обороны страны. Из-за риска их потери украинские официальные лица бьют тревогу.

«Это единственная система, способная противостоять российским баллистическим ракетам. Основной риск касается именно обеспечения Patriot — как в плане ремонта, так и технического обслуживания и боеприпасов для защиты Украины от баллистических ракет», — цитирует CNN премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Издание добавляет, что существуют некоторые альтернативные системы, такие как NASAMS и IRIS-T, которые продемонстрировали эффективность в борьбе с крылатыми ракетами и дронами. Но они не могут сравниться с Patriot в защите от современных гиперзвуковых и баллистических ракет. Поэтому решение проблем с поставками вооружения станет ключевым фактором, если Европа планирует увеличить помощь Украине.

Patriot — зенитный ракетный комплекс (ЗРК), основной ЗРК армии США, который производит американский оборонный подрядчик Raytheon Technologies. Сердцевиной системы является радар AN/MPQ-53 Patriot, по названию которого получил свое название сам комплекс. Система Patriot является основной системой противовоздушной обороны высокого и среднего уровня армии США и тактической системой противовоздушной обороны армии США среднего уровня. В дополнение к этому Patriot получил функцию системы противоракетной обороны (ПРО) армии США, которая в настоящее время является основной миссией Patriot.

Напомним, Украина занимается разработкой аналогов Patriot.