Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Запасы ракет для Patriot в Украине могут закончиться через несколько недель, — CNN

Запасы ракет для Patriot в Украине могут закончиться через несколько недель, — CNN

Александр Панько
06.03.25 11:20
150
Запасы ракет для Patriot в Украине могут закончиться через несколько недель, — CNN

Американские системы ПВО Patriot — единственный способ защититься от российских баллистических ракет для Украины. Но с приостановкой военных поставок от США запас боеприпасов может очень быстро кончиться. Об этом сообщает CNN.

По словам издания, после приостановления поставок вооружения из США самый большой вызов для Украины — это потенциальная потеря зенитных ракетных комплексов Patriot, которые пока не имеют замены. Украинские военные рассказали CNN, что их главное беспокойство — не сокращение помощи на фронте, а отсутствие ракет Patriot, которые защищают их семьи и близких в городах.

Неизвестно, сколько ракет осталось в украинских арсеналах и ожидаются ли новые поставки из США, пишет CNN. Однако украинский чиновник сообщил изданию, что запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться через несколько недель.

Украинские военные на передовой также назвали Patriot ключевым элементом обороны, который Украина не может себе позволить потерять.

Системы Patriot являются «вершиной» военной помощи США Украине и играют ключевую роль в системе противовоздушной обороны страны. Из-за риска их потери украинские официальные лица бьют тревогу.

«Это единственная система, способная противостоять российским баллистическим ракетам. Основной риск касается именно обеспечения Patriot — как в плане ремонта, так и технического обслуживания и боеприпасов для защиты Украины от баллистических ракет», — цитирует CNN премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Издание добавляет, что существуют некоторые альтернативные системы, такие как NASAMS и IRIS-T, которые продемонстрировали эффективность в борьбе с крылатыми ракетами и дронами. Но они не могут сравниться с Patriot в защите от современных гиперзвуковых и баллистических ракет. Поэтому решение проблем с поставками вооружения станет ключевым фактором, если Европа планирует увеличить помощь Украине.

Patriot — зенитный ракетный комплекс (ЗРК), основной ЗРК армии США, который производит американский оборонный подрядчик Raytheon Technologies. Сердцевиной системы является радар AN/MPQ-53 Patriot, по названию которого получил свое название сам комплекс. Система Patriot является основной системой противовоздушной обороны высокого и среднего уровня армии США и тактической системой противовоздушной обороны армии США среднего уровня. В дополнение к этому Patriot получил функцию системы противоракетной обороны (ПРО) армии США, которая в настоящее время является основной миссией Patriot.

Напомним, Украина занимается разработкой аналогов Patriot.

Тэги: ПВО, ракеты

Комментарии

Статьи

03.03.25 23:42

Карточный домик по-украински: глава Нацбанка превратил благотворительность в бизнес?

Автор: Наталя Лозова, для «Фраза»

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.03.25 12:27

Министр обороны Польши рассказал о помощи Украине во время войны

06.03.25 12:17

В ЕС обсудят размещение войск в Украине, — СМИ

06.03.25 12:03

Рубио появился в эфире Fox News… с крестом на лбу

06.03.25 11:33

Макрон назвал Россию «угрозой для всей Европы»

06.03.25 11:18

Премьер Нидерландов пообещал Украине крупный пакет помощи

06.03.25 11:12

Трамп потребовал убрать с улиц Вашингтона палатки бомжей

06.03.25 10:39

В «Дію» могут добавить услугу «Разрешение на оружие»

06.03.25 10:22

У Трампа назвали условие для возобновления помощи Украине

06.03.25 10:10

Украина и Европа готовят важный план

06.03.25 12:17

В ЕС обсудят размещение войск в Украине, — СМИ

06.03.25 10:22

У Трампа назвали условие для возобновления помощи Украине

06.03.25 10:10

Украина и Европа готовят важный план

06.03.25 09:37

Белый дом назвал причину остановки помощи Украине

05.03.25 16:53

Зеленский сделал заявление о требованиях России к Украине

05.03.25 13:47

США провели тайные переговоры с Зеленским, — СМИ

05.03.25 13:14

В ЕС планируют рассмотреть трибунал для Путина за преступления войны

05.03.25 12:51

Китай может отправить свои войска на временно оккупированные территории Украины

05.03.25 10:05

Трамп рассказал о письме Зеленского и переговорах по Украине

05.03.25 09:59

Спикер Джонсон заявил о «временной» паузе в помощи Украине

28.02.25 09:22

Трамп сделал ряд громких заявлений перед встречей с Зеленским

27.02.25 16:40

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине на стыке зимы и весны

28.02.25 10:57

Эрдоган не исключает отправку турецких миротворцев в Украину, — Bloomberg

28.02.25 16:13

Эксперты попытались установить форму Вселенной

28.02.25 11:28

Стало известно, кому из мужчин можно будет выезжать за границу с 1 марта

27.02.25 15:52

Американцы поведали о жутком влиянии жары на пожилых людей

28.02.25 15:01

Орбан резко выступил против членства Украины в ЕС

28.02.25 16:07

Ученые рассказали, когда на Земле наступит новый ледниковый период

03.03.25 14:34

Ученые рассказали о загадочной заразе в Сенегале

04.03.25 00:01

Названы возрасты, в которых люди стареют быстрее всего

Фото и Видео
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
В Южной Америке впервые родился полярный медведь
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Появилось видео, как в США едва не столкнулись два самолета
Путин прокомментировал переговоры с США
Путин прокомментировал переговоры с США
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский самолет. Пострадали 15 человек
В Лос-Анджелес пришли новые беды
В Лос-Анджелес пришли новые беды
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Бойня в шведской школе оборвала немало жизней
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Голая и в прозрачном платье Бьянка Цензори шокировала публику
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Украина как никогда близка к миру, — Зеленский
Зеленский сказал, когда закончится война
Зеленский сказал, когда закончится война
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
Чужой: Земля (2025): тизер и дата выхода нового сериала
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди