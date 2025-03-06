Рубио появился в эфире Fox News… с крестом на лбу

Государственный секретарь США Марко Рубио появился в эфире Fox News в необычном виде. На лбу у чиновника был пепельный крест.

Что это значит?

Дело в том, что накануне прошла Пепельная среда, то есть день начала Великого поста в католической, англиканской и некоторых лютеранских церквях.

Добавим, что на католических мессах в этот день проводится специальный обряд посыпания голов верующих освященным пеплом, а иногда вместо этого пеплом наносится на лоб знак креста.

Ранее Рубио сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине.