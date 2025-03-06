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Новости > Рубио появился в эфире Fox News… с крестом на лбу

Рубио появился в эфире Fox News… с крестом на лбу

Александр Панько
06.03.25 12:03
107
Рубио появился в эфире Fox News… с крестом на лбу

Государственный секретарь США Марко Рубио появился в эфире Fox News в необычном виде. На лбу у чиновника был пепельный крест.

Что это значит?

Дело в том, что накануне прошла Пепельная среда, то есть день начала Великого поста в католической, англиканской и некоторых лютеранских церквях.

Добавим, что на католических мессах в этот день проводится специальный обряд посыпания голов верующих освященным пеплом, а иногда вместо этого пеплом наносится на лоб знак креста.

Ранее Рубио сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине.

Тэги: США, мир, Марко Рубио

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