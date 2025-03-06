Трамп потребовал убрать с улиц Вашингтона палатки бомжей

Президент США Дональд Трамп желает очистить Вашингтон от бомжей. Он призвал мэра города Мюриэля Боузера убрать их палатки с улиц.

В социальной сети Truth Social политик написал: «Мы уведомили мэра Вашингтона, округ Колумбия, что она должна убрать все неприглядные палатки бездомных в городе, особенно те, которые находятся снаружи государственного департамента и возле Белого дома».

Глава государства предупредил, что если власти американской столице не смогут этого сделать, федеральное правительство будет вынуждено вмешаться в ситуацию.

Дональд Трамп резюмировал: «Вашингтон должен стать чистым и безопасным! Мы хотим снова гордиться нашей великой столицей».

Ранее Трамп наехал на Европу из-за российской нефти и газа.