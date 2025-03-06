У Трампа назвали условие для возобновления помощи Украине

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия. Об этом сказал советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолц, сообщает Reuters.

Он прокомментировал заявление Трампа о получении письма от президента Украины Владимира Зеленского, которое стало «хорошим, положительным первым шагом». По его словам, официальные лица обсуждали дату, место и участников переговоров, которые приведут к прекращению войны.

«Я думаю, что если мы сможем закрепить эти переговоры и продвинуться к этим переговорам, и фактически положить на стол некоторые меры укрепления доверия, тогда президент внимательно посмотрит на то, чтобы снять эту паузу. Мы должны знать, что обе стороны ведут искренние переговоры о частичном, затем постоянном мире», — сказал он.

При этом он не уточнил, какими именно будут меры по укреплению доверия.

«Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые мы затем осуществим в отношении россиян и проверим эту сторону», — добавил Уолц.

Напомним, Белый дом назвал причину остановки помощи Украине.