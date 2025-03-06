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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина и Европа готовят важный план

Украина и Европа готовят важный план

Александр Панько
06.03.25 10:10
195
Украина и Европа готовят важный план

Украина и Европа готовят план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Он будет готов в ближайшее время. Об этом в среду, 5 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграмм по итогам переговоров с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Украинский лидер проинформировал собеседника о саммите лидеров в Лондоне.

«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», — отметил Зеленский.

Президент заверил, что у Европы есть общее видение окончания войны и гарантий безопасности. И она должна быть за столом предстоящих переговоров с Украиной и США.

«Говорили также о реализации нашей инициативы „Продовольствие из Украины“. Словения присоединяется к нашим усилиям для поддержки сирийского народа», — добавил глава государства.

Напомним, Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира.

Тэги: Украина, Европа, Владимир Зеленский

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