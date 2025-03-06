В Киев официально наконец-то пришла весна

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского информирует, что начиная с 28 февраля среднесуточная температура воздуха в Киеве стабильно превышает 0 градусов. Таким образом, в украинскую столицу наконец-то пришла метеорологическая весна.

Синоптики говорят, что такая погода – в пределах климатической нормы.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что отмечается, что метеорологическая зима, которая по уточненным расчетам климатологов обсерватории началась 4 февраля и закончилась 27 февраля.

В итоге она длилась лишь 24 дня, что на 68 дней меньше средних многолетних показателей.

Прошлая зима стала самой короткой в городе за время проведения наблюдений, за исключением зимы 2019-2020-х годов, когда она вообще не наступала.

Ранее мы писали, что в Украину продолжает врываться весна.