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Новости > В Украину продолжает врываться весна

В Украину продолжает врываться весна

Александр Панько
05.03.25 13:54
142
В Украину продолжает врываться весна

В Украине продолжается потепление. Чего ждать от погоды, поведали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что в ближайшие дни в нашей стране будет сухо, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Эксперты небесной канцелярии рассказали, что в четверг, 6 марта, ночью будет 1-6 тепла, в Карпатах и на Закарпатье от минус 5 до 0. Днем 12-17 тепла, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей плюс 8-13.

В Киеве завтра ночью 4-6 тепла, днем плюс 14-16.

Также информируется, что в п’ятниця, 7 марта, ночью ожидается от 2 мороза до 3 тепла. Днем плюс 12-17, на побережье морей 9-14 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью 1-3 тепла, днем плюс 14-16.

Ранее синоптики пообещали украинцам теплый март.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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