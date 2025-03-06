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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский сделал заявление о требованиях России к Украине

Зеленский сделал заявление о требованиях России к Украине

Александр Панько
05.03.25 16:53
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Зеленский сделал заявление о требованиях России к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация не изменила своих требований в отношении Украины.

По его словам, в Кремле и в дальнейшем будут требовать отказа Киева от украинских территорий и сокращения армии.

«Нам известно, что россияне не изменили своих позиций и требований в отношении Украины. Они будут требовать сокращения нашей армии, будут хотеть юридического отказа от наших территорий, а также — существенной политической деформации Украины с ослаблением украинской Конституции. И скажу, что на самом деле, пока мы все в Украине будем стоять вместе и крепко, пока мы здесь, ни у кого это не получится — мир будет достойным», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал условие, при котором сядет за стол переговоров с Путиным.

Тэги: Владимир Путин, требования, Владимир Зеленский

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