В Германии планируют выделить дополнительные 3 миллиарда евро на военную помощь Украине. Речь идет о деньгах, выделение которых блокировал Олаф Шольц.

Как передает Le Monde, вечером вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что завтра проведет переговоры с Олафом Шольцом, чтобы решить этот вопрос. Он предполагает, что деньги, которые еще в прошлом году заморозил действующий канцлер, будут выделены быстро.

Тем временем консервативная и социал-демократическая партии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, хотят инвестировать несколько сотен миллиардов евро в укрепление обороны и экономики страны. Решение приняли на фоне угроз разрыва отношений с Соединенными Штатами Америки.

Кроме того, эти партии на следующей неделе обратятся в Палату депутатов с просьбой проголосовать за отмену конституционных норм, ограничивающих дефицит государственного бюджета. «Учитывая опасности, угрожающие нашей свободе и миру на нашем континенте, лозунгом нашей обороны должен быть: «Любой ценой», — сказал Мерц.

Фраза «любой ценой» ассоциируется с Марио Драги, бывшим президентом Европейского центрального банка и экс-премьер-министром Италии. В 2012 году, когда еврозона сталкивалась с глубоким финансовым кризисом, Драги заявил, что евро будет спасен любой ценой. Это заявление успокоило финансовые рынки.

Напомним, Германия усилила Украину артиллерией и ракетами.