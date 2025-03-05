США провели тайные переговоры с Зеленским, — СМИ

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели закулисные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после спора в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Чиновники Трампа отметили важность стабилизации отношений с Белым домом как можно быстрее и призвали украинцев вернуться к переговорам перед выступлением президента в Конгрессе во вторник вечером, сообщили источники. Среди обратившихся к Зеленскому есть представитель Трампа в Украине Кит Келлог, сообщил один из источников», — говорится в сообщении.

Утверждается, что среди связавшихся с Зеленским был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Именно после этого «скоро последовал» пост Владимира Зеленского в соцсети Х, в котором он выразил сожаление по поводу того, что его встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне «прошла не так, как предполагалось».

Напомним, Трамп рассказал о письме Зеленского и переговорах по Украине.