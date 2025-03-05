Китай может отправить свои войска на временно оккупированные территории Украины

На временно оккупированных территориях Украины неофициально могут появиться войска Китая. Об этом сообщил Центр национального сопротивления в среду, 5 марта.

«Китай может вести переговоры с РФ по поводу возможности получения боевого опыта на ВОТ Украины. КНР желает получить боевой опыт на примере того, как это делает Северная Корея», — говорится в сообщении.

По информации источников ЦНС, китайские посланники неоднократно были замечены на временно оккупированной территории. Китай и Россия продолжают вести совместную работу по углублению сотрудничества.

Ранее китайский бизнес помог России создавать с нуля предприятия по добыче и производству стройматериалов на временно оккупированной части Донецкой области.

Тем временем журналист Андрей Цаплиенко на днях обнародовал видео, на котором якобы зафиксированы китайские наемники на Донбассе.

«Заявлено, как китайские наемники где-то у Покровска в составе российской армии», — подписал он ролик.

Напомним, еще одна страна размышляет над отправкой миротворцев в Украину.