Лукашенко позвал Трампа, Зеленского и Путина в Минск. Хочет договариваться

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Об этом во вторник, 4 марта, он сказал в интервью американскому блоггеру Марио Науфалу.

«Не надо Зеленского сейчас нагибать, каким бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться», — сказал он.

При этом Лукашенко заявил, что Беларусь может стать местом «договоров».

«Приезжайте, здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся», — сказал он.

В то же время он отметил, что не стремится быть посредником в вопросе окончания войны.

«Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США, Китаем и т.д. У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения. Однако упаси боже быть между этими гигантами каким-то посредником. Для того чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, нужно иметь мощный ресурс или еще что-то», — пояснил он.

Напомним, Украина и Европа в ближайшее время подготовят план для устойчивого мира.