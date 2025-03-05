Китай заявил о намерении «продвигать» воссоединение с Тайванем

Китай подтвердил курс на воссоединение с Тайванем, заявив о сопротивлении любому сепаратизму. Премьер-министр Ли Цян подчеркнул, что Пекин будет решительно противодействовать внешнему вмешательству. Об этом сообщает People’s Daily.

Ли Цян на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей парламента КНР заявил, что Пекин продолжит политику по «восстановлению единства» с Тайванем, сохраняя приверженность принципу «одного Китая» и Консенсусу 1992 года.

«Мы решительно выступаем против любых сепаратистских действий, направленных на независимость Тайваня, а также внешнего вмешательства», — подчеркнул Ли Цян.

По его словам, Китай намерен способствовать мирному развитию отношений через Тайваньский пролив, расширять экономическое и культурное сотрудничество, а также работать над улучшением благосостояния жителей по обе стороны.

Китайский премьер подчеркнул, что Пекин «неуклонно будет продвигать дело воссоединения» и сотрудничать с китайцами на Тайване для «великого возрождения китайской нации».

«Мы будем продвигать дело воссоединения Китая и работать с нашими соотечественниками-китайцами на Тайване для реализации славного дела возрождения китайской нации», — заявил он.

Напомним, Китай предрек скорое воссоединение с Тайванем.