Зеленский поручил Умерову и разведке разобраться с помощью от США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить официальную информацию о будущей поддержке со стороны США. Узнать об этом было поручено министру обороны Украины Рустему Умерову. Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, люди не должны догадываться о ситуации, а страны заслуживают уважительного диалога. Он поручил министру обороны, руководителям разведки и дипломатам связаться с американскими коллегами, чтобы выяснить дальнейшие планы Вашингтона.

Зеленский признал, что Украина неоднократно сталкивалась с временными остановками помощи, в частности гуманитарной, энергетической и военной. Он напомнил, что в начале года военную поддержку уже приостанавливали, но тогда ее удалось быстро восстановить. В то же время, по его словам, ситуация отличается от 2022 года, ведь сейчас Украина имеет более высокий уровень устойчивости и средства защиты.

«Украина всегда будет благодарна Америке за всю ту поддержку, которая предоставлялась и предоставляется, и которая работает на сохранение на сегодня уже довольно хрупких основ безопасности в Европе. Это же не просто о нашей стране. Это обо всех в Европе. Мы стремимся к конструктивному сотрудничеству. Партнерских отношений», — сказал Зеленский.

Он выразил сожаление по поводу событий в Белом доме, которые заменили запланированные переговоры, но призвал искать возможности для дальнейшего взаимодействия.

«Мы всегда уважаем Америку, Европу, всех партнеров и вместе делаем все, чтобы приблизить мир», — подытожил Зеленский.

Напомним, спикер Джонсон заявил о «временной» паузе в помощи Украине.