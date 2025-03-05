США хотят построить гигантский газопровод на Аляске

Президента США Дональда Трампа сделал громкое заявление. Оно прозвучало во время его выступления в конгрессе.
Политик сказал: «Мы работаем над гигантским проектом по строительству газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире».
Он добавил: «Япония, Южная Корея и другие страны хотят быть нашими партнерами и готовы инвестировать триллионы долларов».
Глава государства ожидает, что данный проект обеспечит США новые рабочие места и укрепит энергетическую независимость страны.
Указывается, что его администрация делает все возможное для развития американского энергетического сектора.
Резюмируется: «Это будет грандиозный проект. Мы обеспечим нашу страну энергоресурсами и будем доминировать в этой сфере».
Ранее Трамп наехал на Европу из-за российской нефти и газа.