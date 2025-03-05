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Новости > США хотят построить гигантский газопровод на Аляске

США хотят построить гигантский газопровод на Аляске

Александр Панько
05.03.25 12:10
119
США хотят построить гигантский газопровод на Аляске

Президента США Дональда Трампа сделал громкое заявление. Оно прозвучало во время его выступления в конгрессе.

Политик сказал: «Мы работаем над гигантским проектом по строительству газопровода на Аляске, который станет одним из крупнейших в мире».

Он добавил: «Япония, Южная Корея и другие страны хотят быть нашими партнерами и готовы инвестировать триллионы долларов».

Глава государства ожидает, что данный проект обеспечит США новые рабочие места и укрепит энергетическую независимость страны.

Указывается, что его администрация делает все возможное для развития американского энергетического сектора.

Резюмируется: «Это будет грандиозный проект. Мы обеспечим нашу страну энергоресурсами и будем доминировать в этой сфере».

Ранее Трамп наехал на Европу из-за российской нефти и газа.

Тэги: США, мир, экономика, газопровод, Аляска, Дональд Трамп

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