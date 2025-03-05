Трамп пообещал забрать Панамский канал и Гренландию

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу будущего Панамского канала и Гренландии. Произошло это во время его выступления в конгрессе.

Политик сказал: «Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать. Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала».

Он подчеркнул: «Панамский канал был построен американцами и для американцев, а не для кого-то другого».

Кроме этого американский лидер отметил: «Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее, и если они захотят, мы с радостью примем их в состав США. Мы работаем со всеми сторонами, чтобы добиться этого, потому что Гренландия важна не только для национальной, но и для международной безопасности».

По его словам, США рассматривают Гренландию как стратегически важную территорию и готовы инвестировать в ее развитие.

Дональд Трамп подчеркнул: «Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали».

Указывается: «Это небольшое население, но огромная территория, имеющая стратегическое значение для военной безопасности».

Ранее Трамп наехал на Европу из-за российской нефти и газа.