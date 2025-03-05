Китай серьезно увеличит свой военный бюджет

Китай продолжает наращивать свой военный бюджет. У страны большие планы.

Появился проект бюджета на 2025-й год.

В нем сказано, что военные расходы хотят увеличить на 7,2% до 1,784 триллиона юаней (245,5 миллиардов долларов).

Стоит напомнить, что каждый год Китай стабильно увеличивает подобные траты. Так, в 2023-м году Пекин увеличил расходы на национальную оборону на 7,2% до 1,55 триллиона юаней (220 миллиардов долларов), а в 2024-м году они выросли еще на 7,2% до 1,665 триллиона юаней (231,24 миллиарда долларов).

Ранее мы писали, что Китай и Казахстан запустили железную дорогу в Европу в обход РФ.