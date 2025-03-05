Против Маска выдвинули неприятное обвинение

Сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин наехала на главу департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска. Выдвинула против него громкое обвинение.

Она сказала: «Есть ли кто-то в США, кого бы устраивало то, что Илон Маск и его банда двадцатилетних используют собственные компьютерные сервера, чтобы рыться в ваших налоговых отчетностях, медицинских документах и банковских счетах?».

Сам миллиардер отреагировал в социальной сети Х, написав: «Мы поступим правильно».

Ранее Маск заявил, что Вэнс станет следующим президентом США.