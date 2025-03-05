США начали торговую войну против Канады, — Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что своими новыми тарифами США начали торговую войну против его страны. В ответ Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN.

На пресс-конференции во вторник, 4 марта, Трюдо сказал, что нет «абсолютно никакого оправдания или необходимости» для пошлин, которые США наложили на Канаду, и которые вступили в силу сегодня.

«Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. Одновременно они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, потакая Владимиру Путину, лживому, убийственному диктатору», — подчеркнул премьер-министр на выступлении в Оттаве.

Трюдо пояснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму 30 миллиардов долларов. На остальные товары на сумму 125 миллиардов долларов — через 21 день.

«Канадцы умные и вежливые. Но мы не отступим от борьбы. Не тогда, когда на кону стоит наша страна и благосостояние каждого в ней», — сказал он.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А тем временем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные сборы Соединенных Штатов не будут отменены.

Премьер-министр также снова ответил на заявления США о том, что Канада не готова помогать в борьбе с нелегальным фентанилом.

«Наша граница уже безопасна. Менее 1% фентанила попадает к нам, и менее 1% нелегальных пересечений границы с США происходит из Канады», — подчеркнул Трюдо.

Напомним, Трамп угрожает удвоить торговые пошлины для Канады.