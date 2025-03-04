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Новости > В ООН обеспокоены политикой США под лидерством Трампа

В ООН обеспокоены политикой США под лидерством Трампа

Агата Кловская
04.03.25 16:56
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В ООН обеспокоены политикой США под лидерством Трампа

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность «фундаментальной сменой направления» политики Соединенных Штатов под руководством республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

«В течение многих десятилетий мы пользовались двухпартийной поддержкой США в вопросах прав человека ... Сейчас я глубоко обеспокоен фундаментальной сменой направления, которая происходит на национальном и международном уровнях. Политику, направленную на защиту людей от дискриминации, теперь называют дискриминационной... Разъединяющая риторика используется для искажения, обмана и поляризации. Это порождает страх и тревогу среди многих», — заявил он, прямо не упоминая имя Трампа.

Отмечается, что выступление Тюрка на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве — органа, из которого США вышли в феврале, — является его самым сильным заявлением о влиянии политики новой администрации США.

Примечательно, что это Управление ООН серьезно зависело от американского финансирования. Хроническая нехватка средств может усугубиться еще больше, ведь в прошлом году Штаты пожертвовали Управлению 35 миллионов долларов. Это составляет около 15% от общей суммы добровольных взносов, полученных в 2024 году.

«Резкое сокращение национальных систем социальной защиты, климатического финансирования и иностранной помощи свидетельствует о значительном откате назад в защите прав человека, предотвращении конфликтов и глобальной стабильности», — заявил Тюрк.

Верховный комиссар в своем глобальном обзоре также предупредил, что основа международного порядка, который, по его словам, принес беспрецедентную стабильность, рискует быть разрушенной. Причина заключается в том числе в том, что сейчас по всему миру бушуют 120 конфликтов.

Напомним, в ООН обеспокоены возвращением Трампа в Белый дом.

Тэги: ООН, Дональд Трамп

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