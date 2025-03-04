Приглашение Зеленского на встречу с Трампом «не было засадой», — Белый дом

Американское руководство не планировало «засаду», когда пригласило президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает CNN.

«Успех выглядит так, что президент Зеленский садится и обсуждает условия мира, говорит о том, что он должен увидеть, что должна увидеть Украина, чтобы прийти к частичному прекращению огня, постоянному прекращению огня и окончанию этой войны», — заявил Уолтц.

Он считает, что время «не на стороне Зеленского, чтобы вечно продолжать конфликт». Также Уолтц добавил, что запасы и боеприпасы США также не безграничны, поэтому «время для разговора пришло».

«Это была не засада. Это была возможность и момент, и я думаю, что президент Зеленский оказал своей стране медвежью услугу, не добившись положительного результата в пятницу», — добавил советник президента США.

По его мнению, ссора между Трампом и Зеленским «ставит под сомнения» заключения сделки о редкоземах.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.