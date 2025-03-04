Найден необычный способ победить алкоголизм

Эксперты из Политехнического университета Вирджинии в США нашли необычный способ победить алкоголизм. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что яркое представление конкретных будущих событий может снизить импульсивность, улучшить принятие решений и стать эффективным методом лечения этой зависимости.

Поясняется, что эпизодическое мышление о будущем представляет собой способность детально представлять себе предстоящие события. Так, человек может вообразить, как через год открывает художественную галерею, представляя звуки, запахи и эмоции, связанные с этим событием.

В опыте участвовали двадцать четыре человека, чей мозг сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии как в состоянии покоя, так и во время выполнения задач.

Сообщается, что подопытные практиковались в представлении конкретных будущих событий, а затем возвращались к этим мыслям во время сканирования.

Говорится, что люди стали менее импульсивными и лучше справлялись с задачами, требующими выбора между немедленными и отсроченными вознаграждениями.

Специалисты выявили усиление связей в сети значимости, то есть группе областей мозга, отвечающих за обработку важной информации.

Информируется, что люди с более высокой функциональной связностью в мозге быстрее выполняли сложные задачи, что указывает на улучшение когнитивных функций.

Резюмируется: «Люди с алкогольной зависимостью часто испытывают трудности с представлением будущего и склонны к импульсивным решениям. Эпизодическое мышление о будущем помогает снизить эту тенденцию, что делает его потенциально эффективным методом терапии».

Ранее стала известна разница между мужским и женским алкоголизмом.