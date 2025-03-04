В Европе хотят использовать 200 млрд евро активов РФ как гарантию мира для Украины, — FT

Крупнейшие державы Европы изучают возможность конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов, составляя планы соглашения о прекращении огня в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Франция и Германия, давно выступавшие против полномасштабной конфискации активов, находящихся в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами способы их возможного использования.

Французские чиновники обсудили предложение о том, чтобы европейские столицы арестовали активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине, сообщили три человека, информированных о переговорах, в рамках усилий по предоставлению Киеву гарантий безопасности после конфликта.

Сторонники соглашения о прекращении огня рассматривают его как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии.

Переговоры проходят на фоне шквала европейских дипломатических усилий во главе с Францией и Великобританией по разработке мирного плана для Украины, вызванного решением президента США Дональда Трампа начать двусторонние переговоры с Москвой, направленные на прекращение войны.

Напомним, США планируют обсудить с Россией замороженные активы после прекращения огня.