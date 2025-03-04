ЕС обещает найти замену Starlink для Украины

Представитель Еврокомиссии Том Ренье сделал важное заявление. По его словам, ЕС может найти для Украины замену Starlink, если возникнет такая необходимость.

Он сказало: «Когда речь заходит о Starlink и вашем вопросе, то мы очень усердно работаем над спутниковой группировкой IRIS 2. IRIS 2 заработает в полную силу к 2030-му году».

Добавляется: «В настоящее время мы разрабатываем альтернативное решение, которым является, например, так называемый GovSatCom, который, по сути, представляет собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах-членах».

Резюмируется: «Украина выразила свою заинтересованность в преимуществах GovSatCom. И в настоящее время мы занимаемся этим вопросом».

Ранее мы писали, что Польша передаст Украине пять тысяч Starlink.