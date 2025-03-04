Стало известно, сколько денег есть сейчас у Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поведал, сколько денег есть сейчас у нашей страны. По его словам, на казначейском счете имеется 126 миллиардов гривен, а золотовалютные резервы составляют 40,3 миллиарда долларов.

Было сказано: «На казначейском счете, в том числе, это валютные средства. Фактически выполнение бюджета за первые два месяца плюс более двух миллиардов гривен, то есть мы наполняем наш бюджет и за январь, и за февраль, и таможни, и налоговая выполнили план».

Добавляется, что он передал данную информацию о достаточности финансовых ресурсов и возможности финансирования дефицита госбюджета 38 миллиардов долларов в этом году на ставке Верховного главнокомандующего.

Ранее госдолг Украины превысил 7 триллионов гривен.