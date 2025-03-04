Премьер Италии рассказала, отправит ли своих миротворцев в Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что не будет поддерживать Великобританию и Францию в вопросе отправки миротворцев в Украине. Она объяснила свою позицию.

Глава правительства отметила: «По поводу предложения Великобритании и Франции отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину».

Политик добавила, что такие инициативы появляются в рамках поиска решений, «когда все те, кто вносит предложения, делают что-то полезное».

Чиновник говорит: «В конечном итоге у всех одна и та же цель – принести справедливый мир в Украину, стабильный и длительный мир, я бы сказала, окончательный. Поэтому центральный вопрос заключается в том, как построить мир, включающий гарантии безопасности для Украины».

Ранее еще одна страна размышляет над отправкой миротворцев в Украину.