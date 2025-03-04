В Sky News выяснили, какие страны могут отправить миротворцев в Украину

Среди стран НАТО появилась «коалиция желающих» отправить свои войска в Украину в качестве миротворцев после прекращения огня. Эту инициативу возглавили Великобритания и Франция. В издании Sky News рассказали, какие страны могут войти в «коалицию желающих», а какие государства — воздержатся от этой инициативы.

Отмечается, что «коалиция желающих» стала главной темой выступления британского премьер-министра Кира Стармера на саммите в Лондоне по Украине, который состоялся 2 марта. Эта идея подразумевает то, что войска из ряда европейских стран и стран НАТО будут направлены в Украину в качестве миротворцев, чтобы удержать российского диктатора Владимира Путина от перевооружения и новых вторжений в будущем.

В издании напомнили, что, по словам Стармера, несколько европейских стран уже выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью этой коалиции. Британия, Франция и Украина вместе будут работать над мирным соглашением, которое планируют представить правительству США. Страны, готовые работать вместе над этим документом, образуют «коалицию желающих».

В издании подчеркнули, что страны, которые присоединятся к этой инициативе, смогут направить своих солдат для выполнения функций миротворцев в Украине в случае прекращения огня.

«Это должна быть коалиция желающих, потому что у вас есть как минимум два члена НАТО — Словакия и Венгрия, — которые наложат вето на все, что не понравится Путину... То же самое и с ЕС», — сказал журналистам военный аналитик Майкл Кларк.

В издании объяснили, что отдельная коалиция позволит членам НАТО действовать в группе, но не под зонтиком Альянса, избегая вето со стороны стран-членов, которые не одобряют или не хотят участвовать подобных инициативах.

Кларк в разговоре с журналистами обратил внимание на то, что Стармер довольно осторожно говорил о странах, которые хотят присоединиться к «коалиции желающих». Он подчеркнул, что инициаторами стали Британия и Франция, что говорит о том, что эти страны точно войдут в коалицию.

Кроме того, военный аналитик напомнил, что Британия и Франция являются единственными странами в Европе, обладающими ядерным оружием.

Кларк считает, что присоединиться к «коалиции желающих» также могут Балтии — Эстония, Литва и Латвия. Он не исключил и то, что войти в коалицию захочет Финляндия, так как все четыре страны входят в НАТО и имеют общие границы с Россией.

Военный аналитик не исключает, что в «коалицию желающих» войдет и Италия. Тем не менее на прошлой неделе премьер-министр Джорджа Мелони вступила в конфликт президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу идеи отправки миротворцев.

Еще одним потенциальным участником коалиции является Канада, добавил Кларк. В издании отметили, что премьер-министр Джастин Трюдо говорил о том, что его страна «изучает способы, которыми она может оказать наилучшую помощь» Украине.

По словам Кларка, Польша, Испания и Германия не собираются отправлять свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии. Он отметил, что у этих стран есть разные причины.

Польша обладает одной из самых сильных армий в Европе и намерена потратить на оборону 4,7% своего ВВП в 2025 году, что значительно превышает целевой показатель НАТО. Тем не менее у Варшавы также есть протяженная граница с Украиной и Беларусью, и она обеспокоена своей собственной безопасностью, подчеркнул Кларк.

В издании напомнили, что премьер-министр Польши Дональд Туск в прошлом месяце подтвердил, что его страна не планирует отправлять своих солдат на территорию Украины. Он добавил, что Варшава продолжит оказывать Киеву логистическую и политическую поддержку, а также странам, которые захотят предоставить такие гарантии безопасности.

Кроме того, в прошлом месяце министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что «в настоящее время слишком рано говорить об отправке войск в Украину», отметили в издании. Более того, правительство Испании столкнулось с рядом кризисов внутри страны и тратит на оборону около 1,28% ВВП, что значительно ниже целевого показателя НАТО в 2%.

По мнению Кларка, присоединение Германии к «коалии желающих» пока находится под вопросом. Уходящий канцлер Олаф Шольц ранее исключил возможность отправки немецких войск в Украину в качестве миротворцев, а его будущий преемник Фридрих Мерц еще не высказал свою позицию по поводу этой инициативы.

Напомним, Канада и Британия могут отправить свои войска в Украину.